В ВСУ подтвердили поднятие флага на левом берегу Днепра в Херсонской области – Суспильне
Украинские военные подняли флаг Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии Суспильному.
"Наши подразделения высадились на левый берег, чтобы поднять дух людей в оккупации. Для того, чтобы обозначить, что левый берег – это Украина. Военные вернулись, флаг держится, идет контрбатарейная борьба", – сказала Гуменюк.
Ранее сегодня, 29 августа, в сети появилось видео, на котором два украинских бойца под гимн Украины поднимают государственный флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области. Оператор видео сказал, что рядом Антоновский мост, а разрушения вызваны наводнением и обстрелами.
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