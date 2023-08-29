В ВСУ подтвердили поднятие флага на левом берегу Днепра в Херсонской области – Суспильне

Украинские военные подняли флаг Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии Суспильному.

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"Наши подразделения высадились на левый берег, чтобы поднять дух людей в оккупации. Для того, чтобы обозначить, что левый берег – это Украина. Военные вернулись, флаг держится, идет контрбатарейная борьба", – сказала Гуменюк.

Ранее сегодня, 29 августа, в сети появилось видео, на котором два украинских бойца под гимн Украины поднимают государственный флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области. Оператор видео сказал, что рядом Антоновский мост, а разрушения вызваны наводнением и обстрелами.

14 августа заместитель министра обороны сообщила, что Силы обороны успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области.

ГУР сообщало, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.

Реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную радиолокационную станцию "Предел-Е" в Херсонской области.

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