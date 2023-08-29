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В ВСУ подтвердили поднятие флага на левом берегу Днепра в Херсонской области – Суспильне

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 19:42
В ВСУ подтвердили поднятие флага на левом берегу Днепра в Херсонской области – Суспильне - Фото
Скриншот видео

Украинские военные подняли флаг Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии Суспильному.

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"Наши подразделения высадились на левый берег, чтобы поднять дух людей в оккупации. Для того, чтобы обозначить, что левый берег – это Украина. Военные вернулись, флаг держится, идет контрбатарейная борьба", – сказала Гуменюк.

Ранее сегодня, 29 августа, в сети появилось видео, на котором два украинских бойца под гимн Украины поднимают государственный флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области. Оператор видео сказал, что рядом Антоновский мост, а разрушения вызваны наводнением и обстрелами.

  • 14 августа заместитель министра обороны сообщила, что Силы обороны успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области.
  • ГУР сообщало, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.
  • Реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную радиолокационную станцию "Предел-Е" в Херсонской области.

Читайте также: В z-пабликах оккупантов паника из-за "ВСУ на левом берегу Днепра". ВСУ: Соблюдайте тишину

Наталья Медведева
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Херсонская областьднепрфлагвойнаНаталья Гуменюк
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