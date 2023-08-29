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У ЗСУ підтвердили підняття прапора на лівому березі Дніпра на Херсонщині – Суспільне

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 19:42
У ЗСУ підтвердили підняття прапора на лівому березі Дніпра на Херсонщині – Суспільне - Фото
Скриншот відео

Українські військові підняли прапор України на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі Суспільному.

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"Наші підрозділи висадились на лівий берег, аби підняти дух людей в окупації для того, щоб означити, що лівий берег – це Україна. Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", – сказала Гуменюк.

Раніше сьогодні, 29 серпня, у мережі з'явилося відео, на якому два українські бійці під гімн України підіймають державний прапор на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Оператор відео сказав, що поряд Антонівський міст, а руйнування спричинені повінню та обстрілами.

  • 14 серпня заступниця міністра оборони повідомила, що Сили оборони успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
  • ГУР повідомляло, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.
  • Реактивні підрозділи Сил оборони знищили унікальну станцію радіолокації "Предел-Е" на Херсонщині.

Читайте також: У z-пабликах окупантів паніка через "ЗСУ на лівому березі Дніпра". ЗСУ: Дотримуйтесь тиші

Наталія Медведєва
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війнахерсонська областьДніпропрапорНаталія Гуменюк
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