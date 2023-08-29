У ЗСУ підтвердили підняття прапора на лівому березі Дніпра на Херсонщині – Суспільне

Українські військові підняли прапор України на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі Суспільному.

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"Наші підрозділи висадились на лівий берег, аби підняти дух людей в окупації для того, щоб означити, що лівий берег – це Україна. Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", – сказала Гуменюк.

Раніше сьогодні, 29 серпня, у мережі з'явилося відео, на якому два українські бійці під гімн України підіймають державний прапор на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Оператор відео сказав, що поряд Антонівський міст, а руйнування спричинені повінню та обстрілами.

14 серпня заступниця міністра оборони повідомила, що Сили оборони успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

ГУР повідомляло, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.

Реактивні підрозділи Сил оборони знищили унікальну станцію радіолокації "Предел-Е" на Херсонщині.

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