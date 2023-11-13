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Перегрупування РФ на лівому березі Дніпра не зафіксовано, інформаційна операція – ЦНС

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13.11.2023, 11:45
Перегрупування РФ на лівому березі Дніпра не зафіксовано, інформаційна операція – ЦНС - Фото
Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

Російські окупанти проводять інформаційну операцію проти України та оголосили про нібито "перегрупування військ", яке наразі не зафіксовано. Про це повідомляє створений Силами спецоперацій Центр національного спротиву з посиланням на місцевих мешканців.

"Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил оборони України та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини", – пише відомство.

Як зауважує ЦНС, наразі, за інформацією місцевих, не зафіксовано жодних відповідних рухів російських військ.

"Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", – пояснює відомство.

Російські пропагандисти заявили, що "оцінивши ситуацію, яка склалася, командування угруповання "Дніпро" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра".
Вивільнена після "перегрупування" частина сил нібито буде "задіяна для наступу на інших напрямках", заявили ресурси загарбників.
За кілька хвилин після цієї заяви про "перегрупування" російська пропаганда заявила, що новина "анулюється, як випущена помилково".
Скриншот: Центр спротиву
  • Українське командування ще не підтверджувало факту відступу ворога в Херсонській області.
  • На початку серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої частини Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.
  • Наприкінці серпня українські захисники підняли прапор України на лівому березі Дніпра.
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Артем Джеріпа
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