Первая леди США: Трамп издевается над женскими телами, он всю жизнь разрушал нас

Джилл Байден (Фото: EPA/LEIGH VOGEL)

Первая леди США Джилл Байден обвинила 45-го президента страны Дональда Трампа в "обесценивании существования женщин". Об этом она сообщила на предвыборном мероприятии в штате Джорджия, передает The Hill.

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По ее словам, Трамп "всю жизнь разрушал женщин и обесценивал их существование".

"Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается нападениями", — сказала Байден.

Она отметила, что предшественник ее мужа снова взял на себя ответственность за то, что позволил ввести запреты на аборты в Джорджии.

"Как далеко он пойдет? Когда он остановится? Вы знаете ответ. Он не остановится. Дональд Трамп опасен для женщин и наших семей", — заявила первая леди США.

Ранее Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Мичиган, набрав более 80% голосов.

CNN писал, что Байден лично приказал своим старшим помощникам в предвыборной кампании в последние дни более агрессивно сосредоточиться на провокационных комментариях Трампа.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросу общественного мнения, результаты которого свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

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