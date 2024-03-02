Первая леди США: Трамп издевается над женскими телами, он всю жизнь разрушал нас
Первая леди США Джилл Байден обвинила 45-го президента страны Дональда Трампа в "обесценивании существования женщин". Об этом она сообщила на предвыборном мероприятии в штате Джорджия, передает The Hill.
По ее словам, Трамп "всю жизнь разрушал женщин и обесценивал их существование".
"Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается нападениями", — сказала Байден.
Она отметила, что предшественник ее мужа снова взял на себя ответственность за то, что позволил ввести запреты на аборты в Джорджии.
"Как далеко он пойдет? Когда он остановится? Вы знаете ответ. Он не остановится. Дональд Трамп опасен для женщин и наших семей", — заявила первая леди США.
- Ранее Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Мичиган, набрав более 80% голосов.
- CNN писал, что Байден лично приказал своим старшим помощникам в предвыборной кампании в последние дни более агрессивно сосредоточиться на провокационных комментариях Трампа.
- Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросу общественного мнения, результаты которого свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.
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