Перша леді США: Трамп знущається з жіночих тіл, він все життя руйнував нас

Джилл Байден (Фото: EPA/LEIGH VOGEL)

Перша леді США Джилл Байден звинуватила 45-го президента країни Дональда Трампа у "знеціненні існування жінок". Про це вона повідомила на передвиборчому заході у штаті Джорджія, повідомляє The Hill.

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За її словами, Трамп "все життя руйнував жінок та знецінював їхнє існування".

"Він знущається з жіночих тіл, не поважає наші досягнення і хвалиться нападами", – сказала Байден.

Вона зазначила, що попередник її чоловіка знову взяв на себе відповідальність за те, що дозволив заборонити аборти в Джорджії.

"Як далеко він піде? Коли він зупиниться? Ви знаєте відповідь. Він не зупиниться. Дональд Трамп небезпечний для жінок та наших сімей", – заявила перша леді США.

Раніше Байден переміг на праймериз Демократичної партії у штаті Мічиган, набравши понад 80% голосів.

CNN писав, що Байден особисто наказав своїм старшим помічникам у передвиборчій кампанії останніми днями агресивніше зосередитися на провокаційних коментарях Трампа.

Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитування громадської думки, результати якого свідчать про те, що Байден програє Трампу.

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