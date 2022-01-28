Первые инструкторы ВСУ по противотанковым комплексам NLAW сдали практические пуски – видео
Первые 40 инструкторов ВСУ уже прошли через практические стрельбы с противотанковыми комплексами NLAW. Об этом сообщает АрміяInform.
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Завершающий этап обучения первой группы будущих инструкторов ВСУ по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW сегодня прошел в Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Выпускники сдали практические стрельбы с использованием собственно ПТРК.
Мишени для стрельб (БМП, САУ и МТ-ЛБ) устанавливались на дистанциях от 300 до 600 м, а задачи предусматривали ведение огня с разных позиций: через окно дома, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены.
Как отметил представитель ГШ ВС Украины полковник Николай Губень, подготовка инструкторов ПТРК прошла в кратчайшие сроки – три дня на теорию и тактику и два дня на освоение практического применения. За пять дней подготовку прошли около 40 инструкторов, которые теперь смогут заняться обучением операторов NLAW в подразделениях.
Обучение инструкторов планируется продолжать, завтра к прохождению курса приступит новая группа.
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