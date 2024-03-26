Первый срок Трампа был опасным, второй будет хуже – экс-депутат Бундестага

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

Первый срок 45-го американского президента Дональда Трампа был опасным, а второй будет хуже. Возвращение Трампа ослабит репутацию НАТО, поэтому Европейский Союз не может сидеть сложа руки. Такое мнение высказала в комментарии для LIGA.net депутат Европарламента от немецких Зеленых, депутат Бундестага (2009-2013) Виола фон Крамон-Таубадель.

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"Уже первый срок Трампа был непредсказуемым и опасным. Боюсь, второй будет хуже. Не секрет, что он часто действует в интересах Кремля, крепко держит в руках часть Республиканской партии", – пояснила Фон Крамон-Таубадель.

Она считает, что потенциальное возвращение Трампа ослабит репутацию и военные возможности НАТО, однако именно это и стимулирует ЕС взять безопасность нынешних и будущих членов в свои руки.

"Трамп и дальше будет колебаться между заявлениями, что НАТО устарело и что союзники делают мало", – отметила депутат Европарламента.

Немецкий депутат подчеркнула, что ЕС "не может сидеть сложа руки и позволять американцам решать судьбу Европы каждые четыре года".

"Наша безопасность слишком важна, чтобы ее передать политикам других стран. Независимо от того, кто станет президентом США в 2024-м или 2040 годах, ЕС должен быть в состоянии защищаться", – добавила Виола фон Крамон-Таубадель.

После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул Украину. Он еще раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "окончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

20 марта Трамп заявил, что не будет выводить свою страну из НАТО в случае возвращения в Белый дом, если другие страны-члены будут вносить большие членские взносы.

26 марта заместитель министра иностранных дел Польши Шейна заявил, что Трамп и его однопартийцы-республиканцы противоречат своими действиями интересам Варшавы, Украины и Европы.

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