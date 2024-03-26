Перший термін Трампа був небезпечним, другий буде гіршим – ексдепутатка Бундестагу

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

Перший термін 45-го американського президента Дональда Трампа був небезпечним, а другий буде гіршим. Повернення Трампа послабить репутацію НАТО, тому Європейський Союз не може сидіти склавши руки. Таку думку висловила в коментарі для LIGA.net депутатка Європарламенту від німецьких Зелених, депутатка Бундестагу (2009-2013) Віола фон Крамон-Таубадель.

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"Уже перший термін Трампа був непередбачуваним і небезпечним. Боюся, другий буде гіршим. Не секрет, що він часто діє в інтересах Кремля, міцно тримає в руках частину Республіканської партії", – пояснила Фон Крамон-Таубадель.

Вона вважає, що потенційне повернення Трампа послабить репутацію і військові спроможності НАТО, однак саме це й стимулює ЄС взяти безпеку нинішніх і майбутніх членів у свої руки.

"Трамп і далі коливатиметься між заявами, що НАТО застаріло і що союзники роблять замало", – зазначила депутатка Європарламенту.

Німецька депутатка наголосила, що ЄС "не може сидіти склавши руки та дозволяти американцям вирішувати долю Європи кожні чотири роки".

"Наша безпека надто важлива, щоб її передати політикам інших країн. Незалежно від того, хто стане президентом США у 2024-му чи 2040 роках, ЄС повинен бути в змозі захищатися", – додала Віола фон Крамон-Таубадель.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав Україну. Він укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" в разі його повернення до Білого дому.

20 березня Трамп заявив, що не виводитиме свою країну з НАТО в разі повернення до Білого дому, якщо інші країни-члени робитимуть більші членські внески.

26 березня заступник міністра закордонних справ Польщі Шейна заявив, що Трамп та його однопартійці-республіканці суперечать своїми діями інтересам Варшави, України та Європи.

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