Первый в Тернопольской области: в единую церковь перешел храм МП

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В Православную церковь Украины перешел первый храм в Тернопольской области: так решила его община, ранее принадлежавшая УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщили в местной епархии ПЦУ.

Решение о переходе приняли в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Трибуховцы Бучацкого района.

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Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.

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15 декабря в Киеве прошел объединительный собор, на котором создали единую Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.

21 декабря приходы храмов УПЦ МП трех сел Винницкой области заявили о решении перейти в ПЦУ. На следующий день то же сделал первый приход УПЦ МП на Закарпатье. 24 декабря к единой церкви примкнули прихожане храма УПЦ МП святых апостолов Петра и Павла в Жовкве, 25 декабря - приход УПЦ МП села Доброгорща в Хмельницкой области, а три прихода УПЦ МП во Львовской области: общины сел Песчаное и Верчаны в Стрыйском районе и города Угнев в Сокальском.

26 декабря сразу 20 приходов УПЦ МП в Винницкой области решили перейти в состав Православной церкви Украины.