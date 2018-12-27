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27.12.2018, 09:46

Первый в Тернопольской области: в единую церковь перешел храм МП

Первый в Тернопольской области: в единую церковь перешел храм МП - Фото
Фото: IgorPunda / Wikipedia

За несколько дней после создания Православной церкви Украины в нее влились уже десятки приходов по стране

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В Православную церковь Украины перешел первый храм в Тернопольской области: так решила его община, ранее принадлежавшая УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщили в местной епархии ПЦУ.

Решение о переходе приняли в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Трибуховцы Бучацкого района.

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Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.

Читайте также: Переход приходов УПЦ МП в ПЦУ: создана интерактивная карта

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор, на котором создали единую Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.

21 декабря приходы храмов УПЦ МП трех сел Винницкой области заявили о решении перейти в ПЦУ. На следующий день то же сделал первый приход УПЦ МП на Закарпатье24 декабря к единой церкви примкнули прихожане храма УПЦ МП святых апостолов Петра и Павла в Жовкве, 25 декабря - приход УПЦ МП села Доброгорща в Хмельницкой области, а три прихода УПЦ МП во Львовской области: общины сел Песчаное и Верчаны в Стрыйском районе и города Угнев в Сокальском.

26 декабря сразу 20 приходов УПЦ МП в Винницкой области решили перейти в состав Православной церкви Украины. 

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Теги: религия, упц мп, церковь, православие, тернопольская область, пцу, приход, Трибуховцы
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