Песков жалуется на планы Украины вернуть Крым, называет это "отчуждением". Подоляк ответил

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал недовольство спикера Кремля Дмитрия Пескова словами президента Владимира Зеленского о том, что Украина может вернуть Крым военным путем.

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Как передают российские пропагандистские ресурсы, Песков пожаловался, что Украина не отказывается от сценария возвращения Крыма силовым путем, и для России это "не что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ".

"Международное право неумолимо: Крым – территория Украины. А любая попытка РФ-вора назвать возвращение украденного украинскому владельцу "отчуждением" юридически ничтожна. Россия проиграет, чтобы осознать: воровство территорий – это уголовное преступление. Без срока давности", – заявил Подоляк.

В интервью Financial Times Зеленский сказал, что Украина должна вернуть все свои земли, и если гипотетический мирный договор между Украиной и Россией не предполагает ухода захватчиков из Крыма, то полуостров будет возвращен военным путем.

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Оксана Житнюк

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