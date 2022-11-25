Зеленский: Кто-то предложит мирный способ деоккупации Крыма? Если нет – не тратьте время

Если гипотетический мирный договор между Украиной и страной-оккупантом Россией не предполагает ухода захватчиков из Крыма, полуостров будет возвращен военным путем. Об этом заявил Financial Times президент Владимир Зеленский.

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Глава государства напомнил, что "мы должны вернуть все [наши] земли".

"Потому что я считаю, что поле боя – это путь, когда нет дипломатии. Если вы не можете полностью вернуть себе свою землю, то война будет просто заморожена", – сказал он.

Президент добавил, что при таком сценарии "это лишь вопрос времени", прежде чем война вспыхнет снова. Он сказал, что понимает – "все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом".

"Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если решение [не предполагает] деоккупации и [Крым] – "часть РФ", никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", – подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Резников считает, что Украина вернет Крым без боя: возможно, в результате кризиса в России.

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Євген Пилипенко

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