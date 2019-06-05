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05.06.2019, 23:53

Петиция за отставку Авакова набрала нужное количество голосов

Петиция за отставку Авакова набрала нужное количество голосов - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Доступным для подписания требование стало 2 июня

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, размещенная на сайте президента Украины в разделе Электронные петиции, по состоянию на 23:45 5 июня набрала необходимое для рассмотрения количество голосов - 25000.

Петицию о немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко. Доступным для подписания требование стало 2 июня.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.

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В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний

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Теги: арсен аваков, петиция, переяслав-хмельницкий
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