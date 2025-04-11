Писториус пояснил, почему глава Пентагона не прибыл на "Рамштайне" лично
Глава Пентагона Пит Хегсет не прибыл лично на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины не из-за приоритетов Белого дома, а из-за собственного графика. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании "Рамштайна".
"Насколько я знаю, он только что вернулся из многодневного турне по миру, и у нас тоже были и другие министры, которые не присутствовали из-за их графиков. Самое важное – что он принял участие, обратился к аудитории с интересными и корректными оценками, относительно того, что европейцы делают в течение этого года и делали раньше", – сказал министр.
По словам Писториуса, в ближайшие недели станет понятным дальнейший формат участия и поддержки США.
Глава Минобороны Германии также подчеркнул, что Европа должна обращать больше внимания на свои силы и сосредоточиться на том, какую помощь готова оказать самостоятельно.
- 3 апреля в Defense News сообщили, что Хегсета не будет на "Рамштайне" ни лично, ни онлайн.
- 8 апреля президент Зеленский подтвердил, что США не планируют участвовать в заседании "Рамштайна", но отметил, что позиция может измениться после информации о плененных в Украине гражданах Китая.
- 10 апреля AFP сообщило, что глава Пентагона все же присоединится к "Рамштайну" в формате онлайн.
- На заседании 11 апреля страны договорились выделить Украине рекордные 21 млрд евро военной помощи.