Писториус пояснил, почему глава Пентагона не прибыл на "Рамштайне" лично

Заседание "Рамштайн" (Фото: nato.int)

Глава Пентагона Пит Хегсет не прибыл лично на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины не из-за приоритетов Белого дома, а из-за собственного графика. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании "Рамштайна".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Насколько я знаю, он только что вернулся из многодневного турне по миру, и у нас тоже были и другие министры, которые не присутствовали из-за их графиков. Самое важное – что он принял участие, обратился к аудитории с интересными и корректными оценками, относительно того, что европейцы делают в течение этого года и делали раньше", – сказал министр.

По словам Писториуса, в ближайшие недели станет понятным дальнейший формат участия и поддержки США.

Глава Минобороны Германии также подчеркнул, что Европа должна обращать больше внимания на свои силы и сосредоточиться на том, какую помощь готова оказать самостоятельно.