Пісторіус пояснив, чому глава Пентагону не прибув на "Рамштайн" особисто

Засідання "Рамштайн" (Фото: nato.int)

Голова Пентагону Піт Гегсет не прибув особисто на засідання Контактної групи з питань оборони України не через пріоритети Білого дому, а через власний графік. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні "Рамштайну".

"Наскільки я знаю, він щойно повернувся зі багатоденного турне світом, і у нас теж були й інші міністри, які не були присутніми через їхні графіки. Найважливіше – що він взяв участь, звернувся до аудиторії з цікавими та коректними оцінками щодо того, що європейці роблять протягом цього року і робили раніше", – сказав міністр.

За словами Пісторіуса, найближчими тижнями стане зрозумілим подальший формат участі та підтримки США.

Глава Міноборони Німеччини також наголосив, що Європа має звертати більше уваги на свої сили та зосередитися на тому, яку допомогу готова надати самостійно.