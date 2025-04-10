Глава Пентагону все ж доєднається до "Рамштайну" по відео – AFP
Міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", що відбудеться 11 квітня у Брюсселі. Про це із посиланням на неназваного представника Пентагону повідомила французька інформаційна агенція AFP, передає KyivPost.
"Міністр Гегсет планує віртуально відвідати UDCG (Контактну групу з питань оборони України. – Ред.) у п’ятницю, 11 квітня", – повідомив AFP співрозмовник, не надавши додаткових подробиць.
Про зміну планів голови Пентагону, який раніше вперше за час існування формату "Рамштайн" мав намір не брати участі у зустрічі, також повідомили Politico та Defense News. Однак видання не вказали джерело цієї інформації.
3 квітня у Defense News повідомили, що Гегсета не буде на "Рамштайні" ні особисто, ні онлайн.
8 квітня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати не планують брати участі в засіданні "Рамштайну". Водночас він висловив думку, що ця позиція може змінитися після появи інформації щодо полонених в Україні громадян Китаю.
- 12 лютого 2025 року у Брюсселі пройшло засідання формату "Рамштайн" під головуванням міністра оборони Британії Гілі. До того, як Трамп прийшов до влади, у групі головували США.
- Наступне засідання Контактної групи також відбудеться у Брюсселі, його призначено на 11 квітня. "Рамштайн" знову очолить Британія.
- 4 квітня генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що США не мають наміру виходити з контактної групи щодо України, допомога продовжуватиме надходити.