Глава Пентагона все же присоединится к "Рамштайну" по видео – AFP
Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которое состоится 11 апреля в Брюсселе. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщило французское информационное агентство AFP, передает KyivPost.
"Министр Хегсет планирует виртуально посетить UDCG (Контактную группу по вопросам обороны Украины. – Ред.) в пятницу, 11 апреля", – сообщил AFP собеседник, не предоставив дополнительных подробностей.
Об изменении планов главы Пентагона, который ранее впервые за время существования формата "Рамштайн" намеревался не участвовать во встрече, также сообщили Politico и Defense News. Однако издания не указали источник этой информации.
3 апреля в Defense News сообщили, что Хегсета не будет на "Рамштайне" ни лично, ни онлайн.
8 апреля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты не планируют участвовать в заседании "Рамштайна". В то же время он выразил мнение, что эта позиция может измениться после появления информации о плененных в Украине гражданах Китая.
- 12 февраля 2025 г. в Брюсселе прошло заседание формата "Рамштайн" под председательством министра обороны Британии Хили. До того как Трамп пришел к власти, в группе председательствовали США.
- Следующее заседание Контактной группы также состоится в Брюсселе, назначено оно на 11 апреля. "Рамштайн" снова возглавит Британия.
- 4 апреля генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что США не намерены выходить из контактной группы по Украине, помощь будет продолжать поступать.