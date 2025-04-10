Глава Пентагона все же присоединится к "Рамштайну" по видео – AFP

Хегсет изменил мнение и планирует принять участие в заседании дистанционно, пишут в AFP

Пит Хегсет (Фото:KIYOSHI OTA/EPA)

Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которое состоится 11 апреля в Брюсселе. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщило французское информационное агентство AFP, передает KyivPost.

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"Министр Хегсет планирует виртуально посетить UDCG (Контактную группу по вопросам обороны Украины. – Ред.) в пятницу, 11 апреля", – сообщил AFP собеседник, не предоставив дополнительных подробностей.

Об изменении планов главы Пентагона, который ранее впервые за время существования формата "Рамштайн" намеревался не участвовать во встрече, также сообщили Politico и Defense News. Однако издания не указали источник этой информации.

3 апреля в Defense News сообщили, что Хегсета не будет на "Рамштайне" ни лично, ни онлайн.

8 апреля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты не планируют участвовать в заседании "Рамштайна". В то же время он выразил мнение, что эта позиция может измениться после появления информации о плененных в Украине гражданах Китая.