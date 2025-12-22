Писториус считает, что Путин не стремится начать полномасштабную мировую войну против НАТО

Борис Писториус (Фото: Filip Singer/EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически оценивает возможность полномасштабной войны России и НАТО. Такое мнение он выразил в интервью немецкому медиа Die Zeit.

У министра попросили прокомментировать заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа может пережить войну, "как это пережили наши бабушки и дедушки".

"Возможно, он хотел нарисовать очень яркую картину того, что может произойти. Я не верю в такой сценарий", – ответил Писториус.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не стремится начать полномасштабную мировую войну против НАТО.

Министр обороны Германии считает, что диктатор РФ хочет уничтожить Альянс изнутри, подорвав его единство, а также проверяет, как отреагирует НАТО на нарушение воздушного пространства.

"Останутся ли союзные Eurofighters в конце концов на земле, потому что они перестали воспринимать это серьезно? Выведут ли они войска, потому что все равно ничего не происходит? Готовы ли они применить статью 5, если что-то произойдет на границах Балтии? И Путин стратегически работает над тем, чтобы заставить американцев вывести войска", – подчеркнул глава немецкого Минобороны.

Он отметил, что при этом Германия увеличивает численность военнослужащих и укрепляет резерв. Параллельно Бундесвер ускорил закупки оружия.

"Тем не менее мы сталкиваемся с серьезным вызовом, поскольку сначала нужно увеличить производственные мощности, а склады нельзя пополнить за одну ночь", – пояснил Писториус.