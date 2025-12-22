Пісторіус вважає, що Путін не прагне розпочати повномасштабну світову війну проти НАТО

Борис Пісторіус (Фото: Filip Singer/EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично оцінює можливість повномасштабної війни Росії та НАТО. Таку думку він висловив у інтерв’ю німецькому медіа Die Zeit.

У міністра попросили прокоментувати заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Європа може пережити війну, "як це пережили наші бабусі й дідусі".

"Можливо, він хотів намалювати дуже яскраву картину того, що може статися. Я не вірю в такий сценарій", – відповів Пісторіус.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін не прагне розпочати повномасштабну світову війну проти НАТО.

Міністр оборони Німеччини вважає, що диктатор РФ хоче знищити Альянс зсередини, підірвавши його єдність, а також перевіряє, як відреагує НАТО на порушення повітряного простору.

"Чи залишаться союзні Eurofighters зрештою на землі, бо вони перестали сприймати це серйозно? Чи виведуть вони війська, бо все одно нічого не відбувається? Чи готові вони застосувати статтю 5, якщо щось станеться на кордонах Балтії? І Путін стратегічно працює над тим, щоб змусити американців вивести війська", – наголосив глава німецького Міноборони.

Він зазначив, що при цьому Німеччина збільшує чисельність військовослужбовців та зміцнює резерв. Паралельно Бундесвер прискорив закупівлі озброєння.

"Проте ми стикаємося з серйозним викликом, оскільки спочатку потрібно збільшити виробничі потужності, а склади не можна поповнити за одну ніч", – пояснив Пісторіус.