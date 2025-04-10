Писториус заявил, что Германия столкнулась с "новой непредсказуемостью" в отношениях с США

Министр обороны Германии считает, что США придерживаются своих обязательств перед НАТО

Борис Писториус (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Германия столкнулась с "новой непредсказуемостью" в отношениях с США, и ей предстоит обеспечить большее военное лидерство, учитывая беспрецедентные вызовы из-за полномасштабной войны России против Украины. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления в Берлине, передает агентство Reuters.

Через несколько часов после того, как немецкие консерваторы под руководством Фридриха Мерца заключили коалиционное соглашение с левоцентристскими социал-демократами, Писториус сказал, что новому правительству Германии предстоит сделать больше для европейской безопасности.

"В наших трансатлантических отношениях появилась новая непредсказуемость. США придерживаются своих обязательств перед НАТО, но они вполне справедливо требуют усиления европейского вклада в Альянс", – сказал Писториус, который, вероятно, останется министром обороны в новом правительстве.

"Мы сделаем это вместе с нашими европейскими партнерами и союзниками по НАТО, и нам придется обеспечить гораздо большее лидерство", — добавил он.

23 февраля 2025 года в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победили консерваторы под руководством Мерца.

25 марта президент Германии Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Шольца и 14 министров его кабинета.

9 апреля партии Мерца и Шольца договорились о создании правительства.