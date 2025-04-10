Пісторіус заявив, що Німеччина зіткнулася з "новою непередбачуваністю" у відносинах зі США

Борис Пісторіус (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Німеччина зіткнулася з "новою непередбачуваністю" у відносинах зі США, і їй потрібно буде забезпечити більше військового лідерства з огляду на безпрецедентні виклики через повномасштабну війну Росії проти України. Таку думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час виступу в Берліні, передає агентство Reuters.

Через кілька годин після того, як німецькі консерватори під проводом Фрідріха Мерца уклали коаліційну угоду з лівоцентристськими соціал-демократами, Пісторіус сказав, що новому уряду Німеччини потрібно буде зробити більше для європейської безпеки.

"У наших трансатлантичних відносинах з'явилася нова непередбачуваність. США дотримуються своїх зобов'язань перед НАТО, але вони цілком справедливо вимагають посилення європейського внеску в Альянс", – сказав Пісторіус, який, ймовірно, залишиться міністром оборони в новому уряді.

"Ми зробимо це разом з нашими європейськими партнерами та союзниками по НАТО, і нам доведеться забезпечити значно більше лідерства", – додав він.

23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори, на яких перемогли консерватори під головуванням Мерца.

25 березня президент Німеччини Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Шольца і 14 міністрів його кабінету.

9 квітня партії Мерца та Шольца домовилися про створення уряду.