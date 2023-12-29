Питание ВСУ. Экс-чиновника Минобороны будут судить по делу о закупках для войска

Действия экс-замминистра обороны и экс-руководителя департамента Минобороны нанесли ущерб в сумме 11,236 млн грн, а ВСУ — в размере более 693 000 грн

Фото: ГБР

Правоохранители направили в суд обвинительный акт против бывшего заместителя министра, который при закупке продуктов для армии нанес ущерб государству на миллионы гривен. Ранее еще один фигурант, экс-руководитель департамента Минобороны Константин Ступак уже получил приговор. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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В постановлении не назвали имена фигурантов, однако ранее источники LIGA.net в правоохранительных органах сообщали, что речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Халимоне. Константин Ступак 19 декабря получил приговор.

В декабре 2020-го — январе 2021 года Ступак заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ на 2021 год.

Далее, отметили в ГБР, он незаконно подписал восемь дополнительных соглашений с поставщиками на заведомо невыгодных для ВСУ условиях. Это установили в апреле в ходе досудебного расследования ГБР и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

По данным правоохранителей, исходя из этих соглашений, из договоров исключили бесплатное освежение продовольствия для воинских частей.

Фото: ГБР

Кроме того, на воинские части возложили перераспределение и транспортировку продовольствия, что привело к тому, что военные должны были самостоятельно осуществлять транспортировку продовольствия, привлекать к этому личный состав и технику, а также тратить дополнительные бюджетные средства, говорят правоохранители.

Как отметили в бюро, действия должностных лиц нанесли Министерству ущерб в сумме 11,236 млн грн, а ВСУ – в размере более 693 000 грн.

Экс-заместителя министра обороны обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ, злоупотреблении властью и служебным положением. Санкция статьи предусматривает заключение до восьми лет.

В 2023 году скандал вокруг питания ВСУ стал одной из причин увольнения министра обороны Алексея Резникова и старта реформы тыловых закупок.

1 сентября 2023 года Офис генпрокурора предотвратил поставку украинской армии миллиона некачественных продовольственных наборов. Их за 430 млн грн закупило Министерство обороны.

2 сентября в Минобороны заявили, что взыскивают через суд 456 млн грн с компании, которая нарушила условия договора по поставке продуктовых наборов украинской армии.

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