Харчування ЗСУ. Експосадовця Міноборони судитимуть у справі щодо закупівель для війська

Дії ексзаступника міністра оборони та екскерівника департаменту Міноборони завдали збитків у сумі 11,236 млн грн, а ЗСУ — в розмірі понад 693 000 грн

Фото: ДБР

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт проти колишнього заступника міністра, який під час закупівлі продуктів для армії завдав збитків державі на мільйони гривень. Раніше ще один фігурант, екскерівник департаменту Міноборони Костянтин Ступак вже отримав вирок. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

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У постанові не назвали імена фігурантів, однак раніше джерела LIGA.net у правоохоронних органах повідомляли, що йдеться про колишнього заступника міністра оборони Ігоря Халімона. Костянтин Ступак 19 грудня отримав вирок суду.

У грудні 2020-го — січні 2021 року Ступак уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на 2021 рік.

Далі, вказали у ДБР, він незаконно підписав вісім додаткових угод із постачальниками за свідомо невигідними для ЗСУ умовами. Це встановили у квітні під час досудового розслідування ДБР та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За даними правоохоронців, відповідно до цих угод, із договорів виключили безоплатне освіження харчів для військових частин.

Фото: ДБР

Окрім цього, на військові частини поклали перерозподіл та транспортування харчів, що призвело до того, що військові повинні були самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад і техніку, а також витрачати додаткові бюджетні кошти, кажуть правоохоронці.

Як зазначили в бюро, дії посадовців завдали Міністерству збитків у сумі 11,236 млн грн, а ЗСУ — в розмірі понад 693 000 грн.

Ексзаступника міністра оборони обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, зловживанні владою та службовим становищем. Санкція статті передбачає ув'язнення до восьми років.

У 2023 році скандал довкола харчування ЗСУ став однією з причин звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та старту реформи тилових закупівель.

1 вересня 2023 року Офіс генпрокурора запобіг постачанню українській армії мільйона неякісних продовольчих наборів. Їх за 430 млн грн закупило Міністерство оборони.

2 вересня у Міноборони заявили, що стягують через суд 456 млн грн із компанії, яка порушила умови договору щодо постачання продуктових наборів українській армії.

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