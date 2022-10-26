Плахотнюк, Шор и другие: США ввели санкции за злонамеренное влияние России в Молдове

США вводят санкции в отношении девяти человек и 12 юридических лиц за их участие в "кампаниях злонамеренного влияния России и применении коррупционных практик в Молдове", сообщило министерство финансов США.

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Министерство отмечает, что "среди физических и юридических лиц, попавших под санкции, олигархи, которые получили широкую известность за захват и коррупцию политических и экономических институтов Молдовы, а также те, кто действует в качестве инструментов российской кампании глобального влияния с целью манипулировать США и их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину".

Под санкции попали бывший председатель Демократической партии Молдовы олигарх Владимир Плахотнюк, который, как утверждает минфин США, "сохранил контроль над правоохранительным аппаратом страны для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами", а также Илан Шор, лидер политической партии "Шор", за "вмешательство в выборы иностранного правительства в интересах правительства Российской Федерации".

Замминистра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил, что "российские операции влияния пытаются использовать слабости стран, еа которе они нацелены, чтобы дестабилизировать их изнутри".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "привержены поддержке усилий Молдовы по борьбе с коррупцией, реформированию судебной системы, укреплению независимости и прозрачности ее демократических институтов и привлечению к ответственности тех, кто стремится подорвать ее демократию".

Посол США в Молдове Кент Дойл Логсдон сообщил, что санкции включают запрет для фигурантов на въезд в США и заморозку их активов в США. Также санкции запрещают им совершать транзакции на территории США и с американскими гражданами, продажу им товаров, оказание услуг и передачу денег из каких-либо фондов.

Логсдон также отметил, что под санкции попала и жена Илан Шора, российская певица Жасмин (в санкционном списке указана под паспортным именем Сара Шор).

В санкционный список включен также россиянин Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, за деятельность с целью подрыва власти президента Молдовы и возвращения страны в российскую сферу влияния. Санкции введены также против компаний, владельцем которых, как утверждается, является Чайка, и еще четырех его партнеров и соучастников.

Плахотнюка в Молдове обвиняют в причастности к схемам по отмыванию денег.

Он возглавлял Демократическую партию Молдовы и принадлежит к числу самых богатых людей своей страны, получив прозвище "хозяин Молдовы".

В 2019 году Плахотнюк срочно уехал из Молдовы после объявления об отставке приближенного к нему правительства.

18 августа 2022 года сообщалось, что Молдова добилась ареста французской недвижимости олигарха Плахотнюка.

Сергій Бережний

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