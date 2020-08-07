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Пленки ОАСК. Совет Европы ждет реакцию власти на беспредел в Окружном суде Киева

07.08.2020, 15:17
Пленки ОАСК. Совет Европы ждет реакцию власти на беспредел в Окружном суде Киева - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Украины до сих пор не предоставили в Совет Европы комментарии об одном из эпизодов "пленок ОАСК", связанном с попыткой повлиять на СМИ

На официальном сайте Совета Европы появилось заявление, что власти Украины до сих пор не дали комментарии по поводу незаконной попытки судей ОАСК получить доступ к телефону журналистки Следствие.Инфо Евгении Моторевской.

В 2019 году она снимала материал о праздновании дня рождения замглавы столичного Окружного админсуда Евгения Аблова, после чего тот вместе с главой ОАСК Павлом Вовком пытался получить информацию о людях, с которыми она общалась.

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 В заявлении говорится, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало материалы, свидетельствующие о попытках судей ОАСК получить незаконный доступ к телефону Моторевской. А именно, что Павел Вовк и его заместитель, используя незаконные методы и без постановления суда, пытались получить контакты журналистки.

Такая попытка вмешаться в журналисткую деятельность и повлиять на свободу СМИ была расценена Советом Европы как второй уровень угрозы. В качестве источника угрозы в заявлении указано "государство", а также стоит отметка, что в СЕ до сих пор не получили ответа Украины по этому инциденту: "Нет ответа государства".

СПРАВКА. К первому уровню угроз в Совете Европы относят наиболее серьезные нарушения свободы СМИ: убийство или угроза жизни журналиста, нападения и нанесение тяжелых телесных повреждений, лишение журналиста свободы, насильное закрытие СМИ и другие действия, представляющие серьезную угрозу независимости медиа.

Второй уровень охватывает все остальные серьезные угрозы свободе и независимости СМИ: запугивания, преследования, грубые и оскорбительные высказывания в сторону журналистов, необоснованное ограничение свободы, порча имущества, иные вмешательства в деятельность медиа.

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Дарья Мостовая
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