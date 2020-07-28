Пленки ОАСК. Медиарух призвал расследовать попытки слежки за журналистами

На записях, опубликованных НАБУ, глава и судьи ОАСК пытались узнать данные о журналистке Моторевской. Медиарух осудил незаконную слежку

Медиарух призвал расследовать попытки судей Окружного админсуда Киева получить доступ к телефону журналистки Моторевской. Попытки получить такую информацию без соответствующего решения суда были зафиксированы на пленках с разговорами главы и судей ОАСК, ранее обнародованных Национальным антикоррупционным бюро.

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21 июля НАБУ опубликовало записи разговоров руководства и судей ОАСК. Из записей стало известно, что председатель суда Павел Вовк и его заместитель Евгений Аблов якобы пытались получить доступ к телефону журналистки Следствие.Инфо Евгении Моторевской - она вела расследование о замглавы ОАСК.

В частности, фигуранты записей пытались узнать с кем Моторевская разговаривала по телефону, а также, по данным Следствие. Инфо, интересовались ее контактами.

Ранее Моторевская готовила материал о праздновании Абловым дня рождения в ресторане "VaBene" в центре Киева 13 апреля 2019 года. По данным НАБУ, после выхода материала Евгений Аблов спрашивал у Павла Вовка, можно ли получить данные о звонках журналистки за 13 апреля и несколькими днями ранее.

Медиарух осуждает любые попытки незаконной слежки за журналистами. Подобная деятельность должностных лиц суда не имеет ничего общего с беспристрастным и справедливым правосудием, поэтому Медиарух призывает украинские органы правопорядка к безотлагательному и прозрачному расследованию этого факта и привлечению виновных лиц к ответственности.

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Дарья Мостовая

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