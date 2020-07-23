Пленки ОАСК. Высший совет правосудия призвал НАБУ воздерживаться от информатак
В ВСП считают, что заявления НАБУ о якобы коррупции в ОАСК подрывают авторитет суда и являются недопустимыми
Высший совет правосудия (ВСП) призвал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) воздерживаться от информационных атак, комментируя записи Бюро, которые якобы показывают коррупцию в Окружном административном суде Киева.
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"ВСП решила обратить внимание должностных лиц НАБУ на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом", - говорится в заявлении ВСП.
В ВСП не стали оценивать содержимое записей, но заявили, что НАБУ подало их так, словно есть уже доказанный факт неправомерных действий ОАСК.
Такие действия, говорят в ВСП, нарушает принцип презумпции невинности и "дает толчок информационной кампании, которая формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции".
Учитывая, что ОАСК продолжает осуществлять правосудие, ВСП считает подобные заявления НАБУ недопустимыми.
Вчера с аналогичным заявлением выступил глава Совета судей Украины Богдан Монич.
- 17 июля 2020-го НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти. Вовк заявил, что ему не вручали подозрение, а сам он "находится в отпуске".
- НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Почитать расшифровки.
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