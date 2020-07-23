Пленки ОАСК. Высший совет правосудия призвал НАБУ воздерживаться от информатак

В ВСП считают, что заявления НАБУ о якобы коррупции в ОАСК подрывают авторитет суда и являются недопустимыми

Высший совет правосудия (ВСП) призвал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) воздерживаться от информационных атак, комментируя записи Бюро, которые якобы показывают коррупцию в Окружном административном суде Киева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"ВСП решила обратить внимание должностных лиц НАБУ на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом", - говорится в заявлении ВСП.

В ВСП не стали оценивать содержимое записей, но заявили, что НАБУ подало их так, словно есть уже доказанный факт неправомерных действий ОАСК.

Такие действия, говорят в ВСП, нарушает принцип презумпции невинности и "дает толчок информационной кампании, которая формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции".

Учитывая, что ОАСК продолжает осуществлять правосудие, ВСП считает подобные заявления НАБУ недопустимыми.

Вчера с аналогичным заявлением выступил глава Совета судей Украины Богдан Монич.

Читайте также: Скандальный ОАСК написал Зеленскому о некоем злонамеренном "плане иностранцев"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.