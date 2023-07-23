По военным целям российские ракеты могут попасть "разве что случайно" – Минобороны

Россия атаковала Одессу мощными, но неточными ракетами, которые могут поразить заданные ими цели "разве что случайно". Об этом заявило в Twitter Министерство обороны.

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"Россия атакует Украину оружием большой мощности, но неизбирательным", – отметили в Минобороны.

По данным военных, ракета Х-22, в частности, имеет 50-процентный шанс поражения цели с отклонением на 300 метров.

"Фактически это означает, что даже если Х-22 нацеливались прошлой ночью на военную или другую инфраструктуру в Одессе, они могли поразить их только случайно. Об этом прекрасно знали те, кто отдавал приказы и запускал их. Это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности", – считают в Минобороны.

В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.

Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

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