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По военным целям российские ракеты могут попасть "разве что случайно" – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 19:53
По военным целям российские ракеты могут попасть
Разрушения после ракетного удара РФ по Одессе (Фото - Думская.net)

Россия атаковала Одессу мощными, но неточными ракетами, которые могут поразить заданные ими цели "разве что случайно". Об этом заявило в Twitter Министерство обороны.

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"Россия атакует Украину оружием большой мощности, но неизбирательным", – отметили в Минобороны.

По данным военных, ракета Х-22, в частности, имеет 50-процентный шанс поражения цели с отклонением на 300 метров.

"Фактически это означает, что даже если Х-22 нацеливались прошлой ночью на военную или другую инфраструктуру в Одессе, они могли поразить их только случайно. Об этом прекрасно знали те, кто отдавал приказы и запускал их. Это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности", – считают в Минобороны. 

  • В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
  • В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
  • Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

Читайте также: Одесса. Россияне уничтожили Спасо-Преображенский собор, прилет в Дом ученых – видео, фото

Сергей Бережной
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