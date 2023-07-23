По військових цілях російські ракети можуть влучити тільки "випадково" – Міноборони

Росія атакувала Одесу потужними, але неточними ракетами, які можуть вразити заплановані цілі "хіба що випадково". Про це заявило у Twitter Міністерство оборони.

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"Росія атакує Україну зброєю великої потужності, але неточною", – зазначили у Міноборони.

За даними військових, ракета Х-22, зокрема, має 50-відсотковий шанс враження цілі з відхиленням на 300 метрів.

"Фактично це означає, що навіть якщо Х-22 націлювалися минулої ночі на військову чи іншу інфраструктуру в Одесі, вони могли вразити їх лише випадково. Про це чудово знали ті, хто віддавав накази та запускав їх. Це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності", – вважають в Міноборони.

У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.

Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.

Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

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