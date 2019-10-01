По заявлению нардепа. ГБР завело дело против Луценко

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство против бывшего генпрокурора Юрия Луценко из-за возможного злоупотреления им властью. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

"ГБР зарегистрировало уголовное производство по заявлению одного из действующих народных депутатов из-за возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокуором по предварительному сговору с другими лицами, а именно - злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом", - пояснила Иванова.

Имя депутата, подавшего заявление, в ГБР не называют. По информации Интерфакс-Украина, речь идет о главе фракции Слуги народа Давиде Арахамии.

По словам спикера бюро, досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса.

29 августа Рада уволила Луценко с поста генпрокурора.

20 сентября стало известно о вынесении Луценко выговора квалификационно-дисциплинарной комиссией.

Накануне стало известно, что Луценко покинул Украину. Он улетел в Лондон для того, чтобы, по его словам, подучить английский язык.

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