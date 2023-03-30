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Почему решено давать "офицера" бойцам без должного образования. ВСУ: Потери на войне

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 13:18
Почему решено давать
Валерий Дендебера (Скриншот)

Причиной решения дать возможность сержантам без высшего военного образования быть назначенными на младшие офицерские должности в ВСУ являются потери, то есть дефицит офицерского состава первичного звена после 13 месяцев тотальной войны. Так на соответствующий вопрос на брифинге ответил Валерий Дендебера, начальник управления организации комплектования офицерским составом Главного управление персонала ВСУ.

Полковник объяснил, что в ходе настолько интенсивных боевых в/ч ВСУ несут потери, "в том числе и офицерского состава первичного звена".

"В случае гибели офицера кто-то должен стать на его место. Поэтому было предложено из наиболее опытных бойцов рядового и сержантского состава, которые <...> могут повести за собой людей выполнять задания, – было инициировано, чтобы таких можно было назначать на офицерские должности", – пояснил Дендебера.

По его словам, некоторые люди, которые с первых дней тотального вторжения РФ пошли защищать ролину, "уже получили соответствующий опыт, проявили лидерские качества и пользуются заслуженным уважением в коллективе, и к ним прислушиваются".

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Именно таким бойцам, если у них нет профильного высшего образования, командование ВСУ дало возможность замещать офицерские вакансии.

На брифинге уточнили, что после окончания действия военного положения этим младшим командирам будет предложено в полугодичный срок пройти спецподготовку и обучение для соответствия должности.

Для укомплектованности первичных должностей младшего офицерского состава во время военного положения, 20 марта Рада приняла соответствующий закон, он направлен на подпись президенту.

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Євген Пилипенко
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