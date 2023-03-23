"Равнозначная должность". В ДШВ разъяснили ситуацию с комбатом "Куполом" и интервью WP

В командовании Десантно-штурмовых войск разъяснили ситуацию с командиром 3 батальона 46 бригады Анатолием "Куполом" Козлом, который был переведен на тыловую должность после интервью изданию The Washington Post, где он посетовал на нехватку боеприпасов, низкий уровень подготовки мобилизованных солдат, а также высокие потери. Там говорят, что "Купол" получил равнозначную должность, а в будущем может стать командиром бригады. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба командования ДШВ Виктор Люльчак.

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В интервью WP "Купол" рассказал о высоких потерях в его батальоне, что привело к полной ротации личного состава — журналисты издания на основании слов военного и неких своих размышлений пришли к выводу, что Силы обороны Украины якобы потеряли большинство опытных военных, что "уменьшает оптимизм и ставит под сомнение контрнаступление весной".

Стоит отметить, что публикация WP — это не только цитирование интервью "Купола", но и размышления журналистов, которые создают негативный эмоциональный фон от его слов.

После публикации стало известно, что комбата переводят на должность заместителя командира учебного центра, а сам он якобы писал рапорт на увольнение.

По словам Люльчака, комбат является одним из элементов бригады и видит преимущественно то, что происходит в его подразделении, и потому некорректно экстраполировать это на более высокий уровень или другие подразделения. Он отметил, что по факту интервью "Купола" WP было проведено служебное расследование, которое выяснило, что для подобных комментариев журналистам было нужно как минимум разрешение командира бригады.

"Это было его субъективное мнение, я хорошо знаю его, он хороший командир, он один из людей, благодаря кому устоял Макаров, хотя это коллективная работа. Также он хорошо выполнял задачи на Херсонском направлении, в Соледаре", — сказал представитель командования ДШВ.

Люльчак подчеркнул, что "Купола" назначили на равнозначную должность, где он сможет передать свой боевой опыт новобранцам.

"Мы отслеживаем каждого командира и они растут. Далее он может стать начальником штаба бригады или его заместителем, а может и командиром бригады. Мы своих не бросаем", — резюмировал он.

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Сам Анатолий "Купол" Козел также решил лично прокомментировать ситуацию с интервью — по его словам, материал WP оказался "грамотно скомпонованной полуправдой", а журналисты интерпретировали его мысли по-своему.

"Пересмотрел конечный результат — и сам был потрясен, насколько все как-то не так. Верю, что просто от незнания, а не специально разорвали мой рассказ.

То, что попало на полосы издания – это лишь часть того, что я говорил. И не совсем то, что я хотел донести до людей. Поймите меня правильно, моя критика — это не желание втоптать в грязь украинскую армию. Наоборот — это желание изменить ее к лучшему, усовершенствовать, чтобы как можно быстрее и эффективнее приблизить нашу победу", — написал офицер.

Он отметил, что давал интервью в период тяжелых боев и позволил себе лишние эмоции, а сказанное было его личным мнением, а не позицией командования ДШВ.

"Впрочем, сейчас я общаюсь с командованием. Есть конструктивный диалог и понимание того, что нужно изменить, чтобы потерь было меньше, а успехов больше. И напоследок. Не ищите "зрады" там, где ее нет. Не манипулируйте на моих эмоциях и вырванных из контекста словах", — резюмировал "Купол".

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Дмитро Гриниченко

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