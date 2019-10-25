Почему Зеленский сказал о формуле Штайнмайера после росСМИ - ОП

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: пресс-служба президента)

Украинская сторона сообщила о согласовании формулы Штайнмайера позже российских СМИ, поскольку выполняла существующие на переговорах в Минске договоренности. Об этом заявил представитель ОП в Совете по свободе слова и защите журналистов Максим Кречетов на форуме National Media Talk, сообщает Укринформ.

Кречетов рассказал, что есть договоренность, по которой ни одна из сторон не должна ничего сообщать, пока не состоится брифинг спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.

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По его словам, Россия нарушила эти договоренности, опубликовав в СМИ информацию о согласовании формулы Штайнмайера сразу по завершении переговоров.

Кречетов подчеркнул, что информация в российских СМИ была "в некорректной формулировке".