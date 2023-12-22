Под Авдеевкой были выстроены линии обороны, Россия продавила количеством — боевой комбат

Бои под Авдеевкой (Фото: скриншот с видео)

На флангах Авдеевского направления была подготовлена оборона и фортификации, но россияне смогли "продавить" их количеством пехоты и большими потерями. Об этом сообщил командир 2 механизированного батальона Отдельной президентской бригады Игорь Губаренко в интервью УП.

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По его словам, на северном и южном фланге украинские воины держали две линии обороны, но все упирается в количество бойцов.

"Если нас оборонялось 500, а их идет 5000, то и мы, и они понесут потери. Но они свои 5000 "разделили" на сегодня, завтра, послезавтра. И каждый день они идут. А у нас когда было 500, то с каждым днем эта цифра уменьшалась. Люди устали. Да, подходили резервы, но не в таком количестве, которое могло бы их остановить", — сказал Губаренко.

Он отметил, что под Авдеевкой были возведены полноценные инженерные укрытия — это блиндажи, окопы в полный рост, система минирования, инженерных заграждений.

Офицер подчеркнул, что 80% техники РФ на северном фланге было уничтожено благодаря инженерным заграждениям.

"Ночью выползали, перекрывали дорогу, клали шлагбаумы, выставляли минные заграждения на железнодорожный путь. На следующий день шла техника и подрывалась. Минные поля, инженерные заграждения разлагались даже в тех местах, где был минимальный вариант прохода. На этом "минимальном маршруте" подорвалось десять единиц техники. То есть мы готовились", — резюмировал военный.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Авдеевка. Россияне спрятались в погребе у Степового. Их похоронила заживо Bradley — видео.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

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