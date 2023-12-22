Під Авдіївкою було збудовано лінії оборони, Росія продавила кількістю — бойовий комбат

Бої під Авдіївкою (Фото: скриншот з відео)

На флангах Авдіївського напряму було підготовлено оборону та фортифікацію, але росіяни змогли "продавити" їх кількістю піхоти та великими втратами. Про це повідомив командир 2 механізованого батальйону Окремої президентської бригади Ігор Губаренко в інтерв'ю УП.

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За його словами, на північному та південному фланзі українські воїни тримали дві лінії оборони, але все впирається у кількість бійців.

"Якщо нас оборонялося 500, а їх іде 5000, то і ми, і вони зазнають втрат. Але вони свої 5000 "розділили" на сьогодні, завтра, післязавтра. І щодня вони йдуть. А у нас колись було 500, то з кожним вдень ця цифра зменшувалась. Люди втомилися. Так, підходили резерви, але не в такій кількості, яка могла б їх зупинити", — сказав Губаренко.

Він зазначив, що під Авдіївкою були зведені повноцінні інженерні укриття – це бліндажі, окопи на повний зріст, система мінування, інженерних загороджень.

Офіцер наголосив, що 80% техніки РФ на північному фланзі було знищено завдяки інженерним загородженням.

"Вночі виповзали, перекривали дорогу, клали шлагбауми, виставляли мінні загородження на залізничну колію. Наступного дня йшла техніка і підривалася. Мінні поля, інженерні загородження розкладалися навіть у тих місцях, де був мінімальний варіант проходу. На цьому "мінімальному маршруті" підірвалось десять одиниць техніки. Тобто ми готувалися", – резюмував військовий.

Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley — відео.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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