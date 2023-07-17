Под Бахмутом уничтожена "гордость россиян" – "Тюльпан". У РФ потери, как у Вагнера – ВСУ

Потери российских оккупантов на Бахмутском направлении сейчас примерно такие же, как были в период самых ожесточенных боев на этом участке фронта между Силами обороны и наемниками из террористической организации Группа Вагнера. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"Потери [враг] несет регулярные, и эти потери уже приближаются к тем, которые были при условиях пика боев с Вагнером", – сказал Череватый.

По его словам, за эти сутки был уничтожен 81 россиянин, еще 156 оккупантов получили ранения. В общей сложности на этом отрезке фронта было восемь боестолкновений за сутки, в ходе которых Силы обороны также уничтожили танк россиян, две САУ "Гвоздика", две пушки, два беспилотных комплекса "Орлан-10" и "гордость россиян" – самоходный 240-мм миномет.

Спикер ВСУ также отметил, что РФ сейчас сосредотачивает силы на Лиманском и Купянском направлениях, потому что ее операция в районе Бахмута провалилась, и Силы обороны перехватили инициативу, ведя при этом боевые действия "продуманно, шаг за шагом".

14 июля в Генштабе сообщили об успехе украинских защитников под Бахмутом в направлении Белая Гора – Андреевка.

Силы обороны давят на россиян на северном и южном флангах Бахмута.

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