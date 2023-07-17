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Під Бахмутом знищено "гордість росіян" – "Тюльпан". У РФ втрати, як у Вагнера – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 20:23
Під Бахмутом знищено
Бахмут (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Втрати російських окупантів на Бахмутському напрямку наразі є приблизно такими самими, як були в період найзапекліших боїв на цій ділянці фронту між Силами оборони та найманцями з терористичної організації Група Вагнера. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Втрати [ворог] несе регулярні, і ці втрати вже наближаються до тих, які були за умов піка боїв з Вагнером", – сказав Череватий.

За його словами, за цю добу було знищено 81 росіянина, ще 156 окупантів зазнали поранень. Загалом на цьому відтинку фронту було вісім боєзіткнень за добу, в ході яких Сили оборони також знищили танк росіян, дві САУ "Гвоздика", дві гармати, два безпілотних комплекси "Орлан-10" і "гордість росіян" – самохідний 240-мм міномет "Тюльпан".

Речник ЗСУ також наголосив, що РФ зараз зосереджує сили на Лиманському і Куп’янському напрямках, тому що її операція в районі Бахмута провалилась, і Сили оборони перехопили ініціативу, ведучи при цьому бойові дії "продумано, крок за кроком".

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Оксана Житнюк
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