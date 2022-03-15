Под Харьковом ВСУ сбили самолет оккупантов – видео
15.03.2022, 19:58
Недалеко от Харькова ВСУ сбили очередной самолет российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
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Сегодня президент Владимир Зеленский в своем обращении по видеосвязи к парламенту Канады в очередной раз призвал закрыть украинское небо для военных российских самолетов, которые каждый день убивают украинцев.
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