Под Харьковом ВСУ сбили самолет оккупантов – видео

Недалеко от Харькова ВСУ сбили очередной самолет российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Сегодня президент Владимир Зеленский в своем обращении по видеосвязи к парламенту Канады в очередной раз призвал закрыть украинское небо для военных российских самолетов, которые каждый день убивают украинцев.

Вадим Ребрина

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