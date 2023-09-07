Под Купянском РФ формирует ударный кулак из сотен тысяч, но можно противодействовать – ВСУ

Оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планирование, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

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Его спросили, известна ли ВСУ стратегия российской армии по подготовке штурма на Купянском направлении.

"Они действуют по стандартному плану – сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч людей, а затем просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также на других направлениях. Однако, когда грамотно формируются действия и происходит планирования и используются различные асимметричные действия, и правильно используются складки местности, рельеф, то количество уже, в принципе, не играет такой значимой роли, которую имела раньше", – ответил Евлаш.

Он отметил, что сейчас идет технологическая война, в частности, война артиллерии и дронов, поэтому при активном применении войск можно дать отпор "даже такому количеству людей".

По словам Евлаша, у россиян есть сложности с техникой, в частности некомплект и использование устаревших образцов.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подведение танков Т-55, то есть мы можем заключить, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, ежедневно уничтожающих артиллерию оккупантов", – сказал он.

6 сентября командующий Восточной группировкой войск заявил, что оккупанты готовят штурмовые отряды и перебрасывают части 25 армии на участок фронта Купянск-Лиман.

Британская разведка считает на начало осени 2023 года, что наступление РФ на Купянск может взорвать ее оборону на линии Токмак-Мелитополь.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

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