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Под Купянском РФ формирует ударный кулак из сотен тысяч, но можно противодействовать – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 13:40
Под Купянском РФ формирует ударный кулак из сотен тысяч, но можно противодействовать – ВСУ - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планирование, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

Его спросили, известна ли ВСУ стратегия российской армии по подготовке штурма на Купянском направлении.

"Они действуют по стандартному плану – сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч людей, а затем просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также на других направлениях. Однако, когда грамотно формируются действия и происходит планирования и используются различные асимметричные действия, и правильно используются складки местности, рельеф, то количество уже, в принципе, не играет такой значимой роли, которую имела раньше", – ответил Евлаш.

Он отметил, что сейчас идет технологическая война, в частности, война артиллерии и дронов, поэтому при активном применении войск можно дать отпор "даже такому количеству людей".

По словам Евлаша, у россиян есть сложности с техникой, в частности некомплект и использование устаревших образцов.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подведение танков Т-55, то есть мы можем заключить, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, ежедневно уничтожающих артиллерию оккупантов", – сказал он.

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Артём Джерипа
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