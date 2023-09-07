Під Куп'янськом РФ формує ударний кулак із сотень тисяч солдатів, але можна протидіяти – ЗСУ

Окупанти формують "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу у кількості. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері Радіо Свобода.

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Його запитали, чи відома ЗСУ стратегія російської армії щодо підготовки штурму на Куп'янському напрямку.

"Вони діють за стандартним планом – сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо. Цю тактику ми вже проходили й в Бахмуті, і також на інших напрямках. Проте, коли грамотно формуються дії та відбувається планування і використовуються різні асиметричні дії, і правильно використовуються складки місцевості, рельєф, то кількість вже, в принципі, не відіграє такої визначної ролі, яку мала раніше", – відповів Євлаш.

Він зазначив, що зараз іде технологічна війна, зокрема, війна артилерії та дронів, тому за активного застосування військ можна дати відсіч "навіть такій кількості людей".

За словами Євлаша, у росіян є складнощі з технікою, зокрема, некомплект і використання застарілих зразків.

"Щоразу фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів", – сказав він.

6 вересня командувач Східного угруповання військ заявив, що окупанти готують штурмові загони та перекидають частини 25 армії на ділянку фронту Куп'янськ-Лиман.

Британська розвідка вважає на початок осені 2023 року, що наступ РФ на Куп'янськ може підірвати її оборону на лінії Токмак-Мелітополь.

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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