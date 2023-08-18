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Под Одессой замкомбата ВСУ заставлял солдат строить себе особняк. Ему грозит 12 лет: фото

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 11:19
Под Одессой замкомбата ВСУ заставлял солдат строить себе особняк. Ему грозит 12 лет: фото - Фото
Дом офицера ВСУ под Одессой (Фото: ГБР)

В Одесской области разоблачили заместителя командира батальона одной из воинских частей, который почти год заставлял подчиненных строить себе особняк. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. 

Правоохранители заявляют, что с августа 2022 года офицер приказал бойцам вместо выполнения служебных обязанностей строить для него частный дом под Одессой. 

Военнослужащие работали строителями, но получали заработную плату как военные, таким образом государство потеряло более 2 млн грн. 

Замкомбата получил подозрение по статье о злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий.

Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы. 

Под Одессой замкомбата ВСУ заставлял солдат строить себе особняк. Ему грозит 12 лет: фото

  • 1 августа правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования Днепропетровской области. Правоохранители пишут, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.
  • 2 августа правоохранители провели обыски у военкома Ужгородского района в Закарпатье. Следствие утверждает, что он заставлял солдат строить себе особняк. У должностного лица нашли символику СССР и России.
  • Выписывали себе боевые выплаты: СБУ пришла к чиновникам учебного центра Нацгвардии. 

Читайте также: "Как выглядит батарея". СБУ взяла одессита – пишет, что тот сливал россиянам локации ПВО: фото

Дмитрий Гриниченко
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