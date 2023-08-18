Під Одесою заступник комбата ЗСУ змушував солдатів будувати собі маєток. Загрожує 12 років: фото

На Одещині викрили заступника командира батальйону однієї з військових частин, який майже рік змушував підлеглих будувати собі маєток. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Правоохоронці заявляють, що від серпня 2022 року офіцер наказав бійцям замість виконання службових обов'язків будувати для нього приватний будинок під Одесою.

Військовослужбовці працювали будівельниками, але отримували заробітну плату як військові, таким чином держава втратила понад 2 млн грн.

Заступник комбата отримав підозру за статтею про зловживання службовим становищем та перевищення повноважень.

Йому загрожує покарання до 12 років ув'язнення.

1 серпня правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Правоохоронці пишуть, що за час воєнного стану він придбав майно на $350 000.

2 серпня правоохоронці провели обшуки у військкома Ужгородського району на Закарпатті. Слідство стверджує, що він змушував солдатів будувати собі маєток. У посадовця знайшли символіку СРСР та Росії.

Виписували собі бойові виплати: СБУ прийшла до посадовців навчального центру Нацгвардії.

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