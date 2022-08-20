Поддержка США непоколебима: Глава Пентагона о новом пакете военной помощи для Украины

Хотя неспровоцированное вторжение России в Украину продолжается уже шестой месяц, приверженность США Украине остается непоколебимой. Так глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал в Twitter выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму $775 млн.

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"Мы только что объявили об очередном пакете помощи Украине в сфере безопасности. Он включает в себя набор возможностей – некоторые новые, а какие-то украинцы уже используют, и очень эффективно", – написал Остин.

We just announced another Ukraine security assistance package.



It includes a mix of capabilities — some new, some the Ukrainians have been using very effectively. As Russia’s unprovoked invasion enters its sixth month, our commitment to Ukraine remains unwavering. pic.twitter.com/uQqexjqAju — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 20, 2022

19 августа стало известно, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн и в это пакет войдут дополнительный боезапас для HIMARS, 16 гаубиц с боеприпасами; 1000 Javelin, 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов и многое другое.

17 августа министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии.

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Сергей Бережной

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