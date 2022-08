Поддержка США непоколебима: Глава Пентагона о новом пакете военной помощи для Украины

Хотя неспровоцированное вторжение России в Украину продолжается уже шестой месяц, приверженность США Украине остается непоколебимой. Так глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал в Twitter выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму $775 млн.

"Мы только что объявили об очередном пакете помощи Украине в сфере безопасности. Он включает в себя набор возможностей – некоторые новые, а какие-то украинцы уже используют, и очень эффективно", – написал Остин.

We just announced another Ukraine security assistance package.



It includes a mix of capabilities — some new, some the Ukrainians have been using very effectively. As Russia’s unprovoked invasion enters its sixth month, our commitment to Ukraine remains unwavering. pic.twitter.com/uQqexjqAju