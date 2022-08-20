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Поддержка США непоколебима: Глава Пентагона о новом пакете военной помощи для Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 15:57
Поддержка США непоколебима: Глава Пентагона о новом пакете военной помощи для Украины - Фото
Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото: EPA)

Хотя неспровоцированное вторжение России в Украину продолжается уже шестой месяц, приверженность США Украине остается непоколебимой. Так глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал в Twitter выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму $775 млн.

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"Мы только что объявили об очередном пакете помощи Украине в сфере безопасности. Он включает в себя набор возможностей – некоторые новые, а какие-то украинцы уже используют, и очень эффективно", – написал Остин.

19 августа стало известно, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн и в это пакет войдут дополнительный боезапас для HIMARS, 16 гаубиц с боеприпасами; 1000 Javelin, 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов и многое другое.

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Сергей Бережной
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пентагон военная помощь HIMARS Ллойд Остин
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