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Подоляк – Медведеву: Маленький человек с большими комплексами. Украина была, есть и будет

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 16:18
Подоляк – Медведеву: Маленький человек с большими комплексами. Украина была, есть и будет - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на очередное несуразное заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который предположил, что Украины через два года якобы может не быть. Подоляк подчеркнул, что Украина была, есть и будет, а вот где будет Медведев – вопрос.

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Сегодня Медведев написал, что "видел сообщение", что Украина по ленд-лизу "хочет получить СПГ с оплатой поставки через два года".

"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" – написал рупор российских оккупантов в своем Telegram.

Подоляк в ответ на это сказал, что если бы у российского империализма было лицо – это был бы Медведев.

"Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Медведев через два года – вопрос", – заявил Подоляк.

  • За два дня до полномасштабного вторжения России, 22 февраля 2022 года, Медведев пригрозил Европе газом по 2000 евро из-за остановки Северного потока-2. 
  • В апреле он начал угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, "искандерами" и гиперзвуком.
  • 11 мая Медведев отреагировал на $40 млрд помощи Украине, пообещал "достигнуть целей" войны.
  • В Офисе президента иронизировали по поводу агрессивной риторики этого российского чиновника - "в него вселился дух Жириновского".
Оксана Житнюк
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Дмитрий Медведев михаил подоляк
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