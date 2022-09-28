Подоляк: Мобилизованные россияне будут сдаваться в плен целыми частями

Мобилизованные на войну россияне "будут целыми частями переходить на нашу сторону", спрогнозировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, имея в виду сдачу в плен, чтобы не быть убитым на поле боя. Об этом он рассказал российской программе Ходорковский LIVE.

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По словам чиновника, "как правильно сдаваться в плен – это не такой простой процесс", потому что война – артиллерийская, и 90-93% потерь – от артиллерии.

Однако, несмотря на разнесенные на километры позиции, когда противники практически не видят друг друга, есть "стационарные" участки фронта, куда оккупанты могут "направить парламентера о том, что определенный объем людей хочет сдаться".

"Это отработанная система", – сказал он и добавил, что в ходе контрнаступления ВСУ задача для желающих сдаться в плен россиян значительно упрощается, так как войска Украины находятся в непосредственной близости – "на поле боя ребята знают, как переходить".

Но в целом, говорит советник главы ОП, "надо искать любой момент, как только попадаешь в район боевых действий, и тебе говорят, что линия фронта в 40 километрах". "Ты уже должен понимать, что ракета, не только HIMARS, но и другие виды, Excalibur, например, они могут достать", – объяснил он.

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Подоляк заверил, что Украина не позволяет себе зверства в отношении пленных, в отличие от России, "потому что мы хотим остаться людьми", и потому сдавшимся мобилизованным оккупантам ничего не грозит.

После сдачи в плен идет процедура выяснения, принимал или нет военный участие в военных преступлениях и какое было его участие в войне, и далее он будет находиться в лагере до обмена или конца войны, особенно, если пленный не желает возвращаться на родину. Также он может выразить желание воевать за Украину – тогда, по словам Подоляка, включаются иные механизмы.

Чиновник спрогнозировал, что после победы Украины в войне репрессивные законы, которые режим в РФ принял, чтобы загнать людей на войну и удержать их от сдачи в плен или дезертирства, "будут постепенно отменяться".

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Євген Пилипенко

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