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Подоляк: На Красной площади празднуют убийства, мир решает ускорить военную помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 12:24
Подоляк: На Красной площади празднуют убийства, мир решает ускорить военную помощь Украине - Фото
Михаил Подоляк (Скриншот видео)

В то время как российские власти праздновали "аннексию" украинских территорий, западные страны принимали решения об ускорении военной поддержки Украины. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"В аду на Красной площади истерически праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что зло не останется безнаказанным, а военную поддержку Украины ускорят.

"Цивилизованный мир принимал решение об ускорении военной помощи Украине и остановке ru-произвола, что нарушает принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным", – заявил советник главы ОП.

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Наталія Медведєва
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