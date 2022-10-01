Подоляк: На Красной площади празднуют убийства, мир решает ускорить военную помощь Украине
В то время как российские власти праздновали "аннексию" украинских территорий, западные страны принимали решения об ускорении военной поддержки Украины. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"В аду на Красной площади истерически праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории", – написал Подоляк.
Он подчеркнул, что зло не останется безнаказанным, а военную поддержку Украины ускорят.
"Цивилизованный мир принимал решение об ускорении военной помощи Украине и остановке ru-произвола, что нарушает принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным", – заявил советник главы ОП.
- 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна вернуть все свои территории, Соединенные Штаты поддержат оружием.
- Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином — пообещал "хорошие новости" и продолжение деоккупации украинских территорий.
- В тот же день министр обороны Великобритании Бел Уоллес без анонса посетил Киев. Обсуждал военную помощь с Резниковым.
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