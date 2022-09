"Есть несколько хороших идей". Резников с оптимизмом оценил визит Уоллеса в Киев

Министр обороны Алексей Резников написал в Twitter, что "каждый визит Бена Уоллеса в Украину приносит хорошие новости на поле боя", и необъявленный визит британского коллеги в Киев на этой неделе не был исключением.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Минобороны напомнил, что Великобритания передала Вооруженным Силам Украины для отражения российского полномасштабного вторжения ПТРК NLAW, бронетехнику, ПЗРК Starstreak и ПКР Brimstone, а также развернула масштабную программу обучения украинских новобранцев на своих полигонах.

"Что дальше? У нас есть несколько хороших идей для обсуждения сегодня", – написал Резников. Он не уточнил, что значит "сегодня" – 30 сентября или эти дни в целом.

В знак уважения и дружбы министр обороны показал видео пуска реактивных снарядов на фронте и написал: "Эта британская М270 MLRS c передовой салютует тебе, мой друг!"

Every visit of @BWallaceMP to brings good news to the battlefield. NLAWs, armoured vehicles, Starstreaks & Brimstones, UK-led recruits training programme…What’s next? We have a some good ideas to discuss today.

P.SThis MLRS M270 from the front line salutes you,my friend! pic.twitter.com/pzqskTpxbp