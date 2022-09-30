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"Есть несколько хороших идей". Резников с оптимизмом оценил визит Уоллеса в Киев

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 14:51
Бен Уоллес и Алексей Резников (фото - пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников написал в Twitter, что "каждый визит Бена Уоллеса в Украину приносит хорошие новости на поле боя", и необъявленный визит британского коллеги в Киев на этой неделе не был исключением.

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Глава Минобороны напомнил, что Великобритания передала Вооруженным Силам Украины для отражения российского полномасштабного вторжения ПТРК NLAW, бронетехнику, ПЗРК Starstreak и ПКР Brimstone, а также развернула масштабную программу обучения украинских новобранцев на своих полигонах.

"Что дальше? У нас есть несколько хороших идей для обсуждения сегодня", – написал Резников. Он не уточнил, что значит "сегодня" – 30 сентября или эти дни в целом.

В знак уважения и дружбы министр обороны показал видео пуска реактивных снарядов на фронте и написал: "Эта британская М270 MLRS c передовой салютует тебе, мой друг!"

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Євген Пилипенко
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Алексей Резников война РСЗО военная помощь союзники Бен Уоллес m270
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