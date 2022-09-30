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Резников поговорил с Остином — пообещал "хорошие новости" и продолжение деоккупации

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 13:36
Резников поговорил с Остином — пообещал
Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином — пообещал "хорошие новости" и продолжение деоккупации украинских территорий. Об этом он сообщил в Twitter.

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По его словам, поднимались вопросы ситуации на передовой, встреча стран-доноров военной помощи Украине в формате "Рамштайн" и пути укрепления возможностей Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что в ближайшее время будут объявлены "хорошие новости".

Также министр подчеркнул, что Остин заверил его, что США не признают попытки аннексии временно оккупированных территорий Украины, а Силы обороны продолжат использовать оружие от союзников для деоккупации украинских земель. 

Читайте также: Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль 

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников Украина США война военная помощь Ллойд Остин
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