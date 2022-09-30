Резников поговорил с Остином — пообещал "хорошие новости" и продолжение деоккупации
Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином — пообещал "хорошие новости" и продолжение деоккупации украинских территорий. Об этом он сообщил в Twitter.
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По его словам, поднимались вопросы ситуации на передовой, встреча стран-доноров военной помощи Украине в формате "Рамштайн" и пути укрепления возможностей Вооруженных Сил Украины.
Он отметил, что в ближайшее время будут объявлены "хорошие новости".
Также министр подчеркнул, что Остин заверил его, что США не признают попытки аннексии временно оккупированных территорий Украины, а Силы обороны продолжат использовать оружие от союзников для деоккупации украинских земель.
- Ранее Резников заявил, что решение о возможном проведении дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генеральный штаб ВСУ и главнокомандующий Валерий Залужный.
- Он отмечал, что мобилизация в России не стала неожиданной новостью для Украины, так как противник потерял более 50 000 человек убитыми и как минимум 100 000 ранеными.
- Министр обороны Великобритании Бел Уоллес без анонса посетил Киев на этой неделе и встретился с украинским коллегой — главы ведомств обсуждали военную помощь.
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