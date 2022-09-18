Подоляк о стрельбе в Херсоне: ЧВК, зэки, "кадыровцы", военные РФ и ФСБ делят награбленное
18.09.2022, 13:57
Михаил Подоляк (Скриншот видео)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал причину стрельбы, которая произошла вечером 17 сентября в Херсоне – по его мнению, происшествие стало следствием напряжения между разными составляющими армии российских оккупантов. Об этом Подоляк написал в Twitter.
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"Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ЧВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ", – написал советник главы ОП.
Он отметил рост количества "бытовых конфликтов" во временно оккупированном городе.
"Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины", – написал Подоляк.
- 16 сентября в центре временно оккупированного Херсона прогремел взрыв.
- 17 сентября вечером в Херсоне была стрельба, оккупанты заявили об "украинской ДРГ".
- В оперативном командовании "Юг" назвали взрыв и стрельбу в Херсоне провокацией российских оккупантов, цель которой – нанести ущерб репутации Вооруженных Сил Украины.
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