Подоляк о том, что из НАТО якобы могут послать войска в Украину: Все эксы говорят идеально

Страны НАТО не будут отправлять свои войска в Украину, а бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен сделал подобное предположение, "потому что он экс, а все эксы говорят идеально". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Расмуссен предположил, что в случае непредоставления Украине реальных гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, отдельные страны якобы могут по запросу Киева отправить свои войска. Подоляк считает, что это прозвучало, "потому что господин Расмуссен является экс-главой НАТО".

"Ключевое – экс. Потому что все эксы сегодня говорят абсолютно идеально. Характеризуют Россию, последствия войны и почему нужно помогать Украине. Вопрос в другом. Когда они были не эксами, можно было принять соответствующие управленческие решения и таким образом предотвратить войну", – подчеркнул Подоляк.

Он считает, что подобные заявления теперь звучат, чтобы "компенсировать непринятие соответствующего решения в период неэксовой биографии".

Советник главы ОП назвал иллюзией мнение о том, что кто-то якобы придет не на свою землю защищать украинцев так, как это делают сами украинцы: "Никто не придет. Хорошо будет, если они будут давать весь объем нужного оружия, математически рассчитанный. Вот этого достаточно".

7 июня Расмуссен заявил, что в случае отсутствия реальных гарантий безопасности Украине на саммите НАТО в Вильнюсе отдельные страны якобы могут по запросу Киева ввести войска в Украину.

Министр иностранных дел Кулеба сказал, что "мы и не просим", добавив, что до завершения полномасштабной войны страны НАТО не будут направлять в Украину свои войска в индивидуальном порядке.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что "ни одна страна не говорила о таких намерениях".

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