Подоляк про те, що з НАТО нібито можуть надіслати війська в Україну: Всі екси говорять ідеально

Країни НАТО не відправлятимуть свої війська в Україну, а колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен зробив подібне припущення, "тому що він екс, а всі екси говорять ідеально". Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Расмуссен припустив, що у разі ненадання Україні реальних гарантій безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі окремі країни нібито можуть на запит Києва відправити свої війська. Подоляк вважає, що це прозвучало, "тому що пан Расмуссен є екс-очільником НАТО".

"Ключове – екс. Тому що всі екси сьогодні говорять абсолютно ідеально. Характеризують Росію, наслідки війни і чому треба допомагати Україні. Питання в іншому. Коли вони були не ексами, можна було прийняти відповідні управлінські рішення і таким чином запобігти війні", – наголосив Подоляк.

Він вважає, що подібні заяви тепер звучать, щоб "компенсувати неприйняття відповідного рішення під час неексової біографії".

Радник глави ОП назвав ілюзією думку про те, що хтось нібито прийде не на свою землю захищати українців так, як це роблять самі українці: "Ніхто не прийде. Гарно буде, якщо вони будуть давати весь обсяг зброї, який нам потрібен, математично обрахований. Ось цього достатньо".

7 червня Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті НАТО у Вільнюсі окремі країни нібито можуть на запит Києва ввести війська в Україну.

Міністр закордонних справ Кулеба сказав на це, що "ми й не просимо", додавши, що до завершення повномасштабної війни країни НАТО не спрямовуватимуть до України свої війська в індивідуальному порядку.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що "жодна країна не говорила про такі наміри".

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